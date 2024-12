Situação em Gaza é terrível e apocalíptica', alerta secretário-geral da ONU

A ONU classificou a situação em Gaza como "terrível e apocalíptica" e advertiu que as condições enfrentadas pelos palestinos no território podem constituir "crimes internacionais da maior gravidade".

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, fez um apelo à comunidade internacional a "construir uma base para a paz sustentável em Gaza e em todo o Oriente Médio", afirmou, em declarações lidas em seu nome em uma conferência no Cairo que pretende aumentar a ajuda humanitária.

A campanha militar de represália iniciada por Israel deixou 44.466 mortos em Gaza, segundo os dados do Ministério da Saúde do território, que a ONU considera confiáveis.

O chefe da ONU acrescentou que Gaza agora tem "o maior número de crianças amputadas per capita do mundo", com "muitas perdendo membros e sendo submetidas a cirurgias sem anestesia".