Assessor do Kremlin: conversas sobre Ucrânia serão puramente bilaterais

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o assessor de assuntos externos de Putin, Yuri Ushakov, chegaram à capital saudita nesta segunda-feira, de acordo com a TV estatal russa, para a reunião com os principais diplomatas dos EUA. Ushakov disse que as conversas seriam "puramente bilaterais" e não incluiriam autoridades ucranianas.