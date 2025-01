Putin elogia as conquistas da Rússia durante seus 25 anos no poder

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou as conquistas do país desde que chegou ao poder, há 25 anos, em um discurso de Ano Novo nesta terça-feira (31).

"Ainda temos muito a fazer, mas podemos nos orgulhar do que já foi feito", declarou o líder russo no seu discurso anual, transmitido pela televisão estatal.

"Nesta véspera de Ano Novo, os pensamentos e as esperanças de familiares e amigos, de milhões de pessoas em toda a Rússia, estão ao lado dos nossos combatentes e comandantes", disse Putin.

"Agora, no início de um novo ano, pensamos no futuro. Temos a certeza de que tudo ficará bem. Só vamos avançar", acrescentou.

O discurso de Putin ocorre em um momento-chave do conflito que começou há três anos.

Embora o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha prometido um rápido cessar-fogo assim que tomar posse, Moscou fez progressos significativos no campo de batalha.

Putin foi nomeado presidente interino na véspera de Ano Novo de 1999, quando Yeltsin renunciou inesperadamente e pediu desculpas pela situação do país após o colapso da União Soviética.

Desde então, o homem forte do Kremlin orgulha-se de ter mais uma vez transformado a Rússia em uma grande potência, capaz de competir com o Ocidente, e de ter restaurado a honra aos russos após a humilhação da desintegração do império soviético.