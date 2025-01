Presidente equatoriano volta a nomear vice interina em meio a conflito com titular do cargo

O presidente do Equador, Daniel Noboa, nomeou novamente a ministra de Planejamento, Sariha Moya, como vice-presidente interina, em meio a um conflito com a titular, Verónica Abad, agora acusada de desacato, anunciou o ministro de Governo, José De La Gasca, nesta quinta-feira (2).

Abad classificou a medida como "inconstitucional" e apresentou uma ação à Corte Constitucional para que se pronuncie sobre as causas de ausência no cargo estabelecidas na Carta Magna para "frear a ruptura da ordem constitucional".

Em 23 de dezembro, a Justiça anulou a suspensão de 150 dias ordenada pelo Ministério do Trabalho em novembro contra Abad, que tem uma relação tensa com Noboa.

Durante a licença do presidente em exercício, é o vice-presidente quem assume o comando do governo.

Em setembro, diante da escalada do conflito no Oriente Médio, Abad foi transferida para a Turquia por questões de segurança, chegando cinco dias depois do previsto, o que resultou na suspensão determinada pelo Ministério do Trabalho.