"Minha saída da Síria não foi planejada", afirma Bashar al-Assad durante exílio na Rússia

O presidente deposto da Síria Bashar al-Assad afirmou nesta segunda-feira (16) que não fugiu de maneira premeditada do País no dia em que os rebeldes tomaram a capital Damasco . Ele disse que a Rússia pediu sua saída de uma base militar sob ataque, em sua primeira declaração após o fim de seu regime.

"Minha saída da Síria não foi planejada, nem aconteceu durante as últimas horas da batalha, ao contrário de certas acusações. Moscou pediu uma saída imediata para a Rússia no domingo, 8 de dezembro", informou Assad em um comunicado divulgado pelo Telegram.

Desaparecidos

Cidadãos protestaram segurando cartazes com imagens de detentos sírios e desaparecidos durante um protesto em frente à estação de trem de Hijaz, na capital Damasco, no domingo (15), exigindo responsabilização dos autores de crimes na Síria , o fim das detenções arbitrárias e o fechamento das prisões.

Fotos peculiares

Fotos pessoais de Bashar Al Assad e o pai, Hafez Assad, foram encontradas nas residências deles em Damasco e Aleppo. As imagens, que incluem cenas peculiares dos líderes sírios, foram descobertas por sírios visitando as mansões abandonadas da família. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.