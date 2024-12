Justiça proíbe o presidente da Coreia do Sul de deixar o país

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, não poderá deixar o país, anunciou nesta segunda-feira (9) o Ministério da Justiça, menos de uma semana depois de o mandatário instaurar uma grave crise política ao decretar uma efêmera lei marcial.

O presidente impopular, 63 anos, sobreviveu no sábado a uma votação de impeachment no Parlamento, apesar das manifestações de milhares de pessoas que pediram sua renúncia.

Bae Sang-up, secretário dos Serviços de Imigração no Ministério da Justiça, confirmou nesta segunda-feira a proibição de saída do país para o presidente, durante uma audiência no Parlamento.