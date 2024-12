França vai impor toque de recolher noturno na 'devastada' Mayotte

A França vai impor toque de recolher noturno, nesta terça-feira (17), na ilha de Mayotte, no Oceano Índico, território francês devastado por um ciclone que pode ter deixado centenas de mortos, anunciou o Ministério do Interior.

O ciclone Chido, que varreu a ilha e o arquipélago vizinho no domingo, deixou pelo menos "cerca de 20 mortos", disse, nesta terça, perante o Parlamento o primeiro-ministro francês, François Bayrou, alertando que este "balanço" é provisório e poderia aumentar.

As autoridades temem que haja centenas de outras vítimas, possivelmente milhares, um número que só poderá ser confirmado nos próximos dias, quando forem retirados os escombros e as rodovias forem desobstruídas.

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, o funcionário de maior escalão do governo a visitar a ilha após o ciclone, disse que Mayotte está "completamente devastada", com 70% dos seus habitantes afetados.