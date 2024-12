Estímulo cerebral, uma esperança para quem sofre lesões na medula espinhal

O estímulo profundo de certas áreas do cérebro através de eletrodos é uma esperança para algumas pessoas afetadas por lesões na médula espinhal, segundo um estudo e um testemunho divulgados esta semana.

"Agora, quando vejo uma escada com alguns poucos degraus, sei que posso subi-la sozinho", relata Wolfgang Jäger, um dos dois pacientes que participaram de um primeiro teste, em um vídeo divulgado na segunda-feira (2).

"É agradável não ter que depender dos outros o tempo todo", afirma este suíço de 54 anos, para quem subir e descer as escadas durante as férias "não foi um problema" após a ativação do dispositivo.