A Polícia Civil identificou o homem que invadiu uma adega, em Jacareí (SP), com um pedaço de madeira, agrediu um funcionário e depredou o local na terça-feira (3). De acordo com a investigação, se trata de um policial militar. A identificação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (4), conforme o g1 .

O suspeito é Jorgio Baltazar de Jesus, 45 anos. O delegado Pedro Fátima da Silva não conseguiu confirmar ainda qual é a patente do PM. Ainda conforme o g1, as agressões teriam sido motivadas por um suposto caso de assédio que o funcionário teria cometido contra o filho do policial .

As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Jesus entrou na adega, às 17h15min da última terça-feira (3), com um pedaço de madeira na mão. No vídeo, é possível ver que o homem foi em direção ao caixa e começou a agredir o funcionário. A gravação também mostra o agressor destruindo uma estufa de salgados e objetos que estavam em cima do balcão.