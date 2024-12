Donald Trump afirma que sua 'prioridade' é resolver o conflito na Ucrânia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "resolver o problema da Ucrânia com a Rússia" será sua prioridade quando assumir o cargo em janeiro e descreveu a situação no Oriente Médio como "menos difícil".

"Há muitas crises no mundo. Nos últimos dias, tivemos uma nova na Síria. Eles terão que resolvê-la sozinhos porque não estamos envolvidos lá, e a França também não", acrescentou em Paris, cidade que visitou para assistir à cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame.

Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, já afirmou algumas vezes que quando retornar ao poder vai acabar com o conflito na Ucrânia em "24 horas".

Trump se reuniu no sábado em Paris com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e com seu anfitrião, o presidente francês Emmanuel Macron.