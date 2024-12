China pede que EUA 'pare de se intrometer' em Taiwan

Lai Ching-te falou no domingo por cerca de 20 minutos ao telefone com a ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi.

Enquanto estava no Havaí, o líder taiwanês enfatizou em um discurso no domingo o "compromisso" de Taiwan com "sua própria segurança" e o "compromisso comum de Taiwan e dos Estados Unidos com a paz regional", de acordo com a porta-voz Kuo.