Blinken afirma que cessar-fogo no Líbano 'se mantém'

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou, nesta quarta-feira (4), que o cessar-fogo no Líbano "se mantém", e assegurou que o mecanismo de vigilância estabelecido funciona tal como havia sido previsto.

"Acredito que, fundamentalmente, as duas partes, Israel e Hezbollah, através do governo libanês, querem um cessar-fogo", acrescentou o chefe da diplomacia americana.

Na opinião de Blinken, "qualquer cessar-fogo, se é que vai ser respeitado, precisa que se estabeleça algum sistema para verificar e gerir as preocupações os as alegações sobre violações".

Nesse sentido, acrescentou, o mecanismo estabelecido junto com a França está funcionando.

"Com a França, temos um mecanismo de monitoramento. Se houver preocupações de um lado ou de outro sobre violações, elas chegam até nós e, de uma forma ou de outra, entramos em contato com as partes. Foi exatamente isso que aconteceu", comentou.