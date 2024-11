A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, publicou no X que já está no Rio de Janeiro para a cúpula do G20, que começa nesta segunda-feira, 18, e vai até terça-feira, 19. "Estou aqui para aprofundar nossas parcerias globais e criar novas. Isso importa mais do que nunca", frisou na postagem.