Trump volta a acusar governo Biden de fraudar dados de emprego sem apresentar provas

O ex-presidente e candidato à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, voltou a acusar o governo Joe Biden de fraude nos dados de emprego no país sem apresentar provas. "Eles criaram empregos falsos e ajustaram no mês passado e criaram outros 112 mil empregos falsos. Eles queriam entrar na eleição com uma imagem decente e um denunciante nos falou sobre a manipulação dos dados de emprego", acusou Trump, em comício em Gastonia, Carolina do Norte, ameaçando Biden a 20 anos de prisão.