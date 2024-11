Trecho da declaração final do G20 sobre Ucrânia é chamado ao diálogo, afirma Lavrov

O ministro das relações exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse nesta terça-feira, 19, que o País concordou com a redação do trecho sobre a guerra na Ucrânia, constante no documento final da cúpula do G20, por se tratar de um "chamamento ao diálogo". Ele celebrou o trecho genérico sobre resolução de conflitos, que antecede as menções a Gaza e Ucrânia, e defendeu a reforma da ONU, citando brevemente o Conselho de Segurança, com o argumento de que se deve aumentar e fortalecer a voz da maioria global nas instituições.