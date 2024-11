A ONU pediu, nesta segunda-feira (18), aos delegados da COP29 de Baku que parem de fazer "teatro" e alcancem um acordo sobre as finanças da luta contra as mudanças climáticas, embora as atenções estejam voltadas para o impulso às negociações que pode ser enviado pelos líderes mundiais reunidos na cúpula do G20, no Rio de Janeiro.