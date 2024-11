O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula Silva, pediu nesta terça-feira, 19, engajamento dos membros do grupo das 20 maiores economias do globo (G20) para uma mobilização global a favor de ações sobre o clima. O chefe do Executivo falou durante a sessão Desenvolvimento Sustentável e Transição Energética, a terceira e última da reunião de cúpula das 20 maiores economias do mundo, que termina nesta terça no Rio.