As disputas pela Câmara dos Estados Unidos continuam sendo uma luta muito acirrada até o fim, sem um caminho dominante para a maioria para nenhum dos partidos. Grande parte do resultado depende do Oeste dos EUA, particularmente na Califórnia, onde algumas cadeiras da Câmara estão sendo ferozmente disputadas, e as cédulas enviadas pelo correio que chegarem uma semana após a eleição ainda serão contadas.