Pressão europeia

Macron diz, na Argentina, que França continuará se opondo ao acordo comercial UE-Mercosul

Presidente francês fez escala em Buenos Aires antes de participar da reunião do G20, no Rio de Janeiro, com intenção de convencer Javier Milei a não agir sozinho em questões climáticas

17/11/2024 - 15h52min Atualizada em 17/11/2024 - 17h21min Compartilhar Compartilhar