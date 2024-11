O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizou nesta segunda-feira, 18, que é preciso o mundo se unir para acabar com a fome no planeta, durante o lançamento da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. A afirmação foi realizada momentos antes do início da primeira sessão de discussões de líderes do grupo das 20 maiores economias do globo (G20), que ocorre nesta segunda e na terça-feira, 19, no Rio de Janeiro.