Juiz da Geórgia rejeita ação do Partido Republicano sobre entrega pessoal de cédulas

Um juiz da Geórgia rejeitou neste sábado uma ação do Partido Republicano que tentava impedir condados de abrirem escritórios eleitorais hoje e amanhã para permitir que os eleitores entreguem suas cédulas pessoalmente. A ação citou apenas o Condado de Fulton, um reduto democrata que inclui a maior parte da cidade de Atlanta e abriga 11% dos eleitores do Estado, mas pelo menos cinco outros condados populosos que tendem a votar nos democratas também anunciaram que os escritórios eleitorais abririam no fim de semana para permitir a devolução em mãos de cédulas ausentes.