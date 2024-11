Israel realiza novo ataque aéreo a Beirute

A força aérea de Israel retomou os ataques aéreos ao sul de Beirute e destruiu prédios em vários bairros, informou a agência de notícias estatal do Líbano nesta sexta-feira, 1. Informações sobre possíveis vítimas da ofensiva não foram divulgadas. Os ataques a Dahiyeh, após quatro dias de calmaria nos subúrbios da capital do Líbano, provocaram incêndios na região. Nos últimos dias, Israel intensificou os ataques à cidade de Baalbek, no nordeste do país, assim como em diferentes partes do sul do Líbano. Fonte: Associated Press.