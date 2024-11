Trégua em xeque Notícia

Israel e Hezbollah trocam acusações sobre violação de cessar-fogo um dia após acordo entrar em vigor

Os dois lados se comprometaram a interromper conflitos por 60 dias e se retirar do sul do Líbano, mas, nesta quinta-feira, tanques israelenses teriam feito disparos em Markaba, alegando reação à presença de veículos com suspeitos do grupo islamista

