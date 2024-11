A inclusão da proposta de taxação dos super-ricos no comunicado final do G20 foi uma "decisão histórica" do grupo, avalia a EU Tax Observatory, um instituto independente que estuda questões fiscais e tributárias da União Europeia, com sede em Paris. "Agora é hora de transformar as palavras em ações e lançar uma negociação internacional inclusiva", afirmou o diretor da EU Tax, Gabriel Zucman, em comunicado.