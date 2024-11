Praticamente todos os chefes de Estado e de governo que vão participar da cúpula de líderes do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20) solicitaram encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores (MRE), embaixador Maurício Lyrio. O evento está marcado para os dias 18 e 19 de novembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio.