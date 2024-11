Em comunicado publicado neste sábado (2), o Exército de Israel afirmou ter eliminado Jaafar Khader Faour, comandante da divisão de mísseis e foguetes da unidade "Nasser" do grupo terrorista Hezbollah, no sul do Líbano. Segundo as forças israelenses, ele esteve envolvido nos ataques terroristas do dia 8 de outubro de 2023.