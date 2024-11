O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, disse que frear a expansão do estoque de urânio enriquecido do Irã é "muito importante" e é por isso que foi solicitado. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, ele disse não ter razões para duvidar de que o país deve trabalhar em parceria e em diálogo com a agência da Organização das Nações Unidas (ONU).