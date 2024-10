Sucessão de Lacalle Pou

Uruguai vota para presidente neste domingo; conheça os candidatos e veja como está a disputa

Caso nenhum dos presidenciáveis obtenha a maioria absoluta, haverá segundo turno em 24 de novembro; uruguaios escolherão também quem ocupará as 30 cadeiras do Senado e as 99 da Câmara dos Deputados

25/10/2024 - 08h57min Atualizada em 25/10/2024 - 09h57min