Um ano após os ataques de 7 de outubro, 29 mil judeus se mudaram para Israel

O último ano em Israel não foi fácil. O país está envolvido em uma guerra contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza e a milícia xiita radical libanesa Hezbollah, também troca ataques diretos com o Irã e precisa se defender de mísseis que vem da Síria e de grupos terroristas associados a Teerã no Iêmen e Iraque. Mesmo assim, nada disso impediu que mais de 29 mil judeus se mudassem para Israel desde os ataques terroristas do Hamas, no dia 7 de outubro do ano passado.