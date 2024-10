Cinco homens que foram falsamente condenados por estupro e agressão em 1989 no Central Park, nos EUA, entraram com uma ação judicial em um tribunal federal americano contra o ex-presidente Donald Trump. Coletivamente chamados de "Cinco do Central Park", os homens alegam na ação judicial que os comentários do indicado do Partido Republicano durante o debate presidencial de setembro foram falsos e difamatórios.