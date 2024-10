Com os principais opositores presos ou fora da disputa, o presidente da Tunísia, Kais Saied, deve ser reeleito neste domingo, 6, para um novo mandato. A votação é a terceira desde a queda do ditador Zine El Abidine Ben Ali, em 2011, o primeiro autocrata derrubado pela Primavera Árabe. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.