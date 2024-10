O segundo voo de brasileiros repatriados do Líbano desembarcou na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, nesta terça-feira, 8, com 227 passageiros e 3 animais de estimação. Eles foram resgatados na operação Raízes do Cedro, do governo federal, para sair do país em guerra entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, baseado no país.