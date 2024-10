Mais 220 passageiros resgatados da zona de conflito no Líbano já estão a caminho do Brasil no quinto voo da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou de Beirute às 12h deste domingo. A informação foi divulgada há pouco pelo Palácio do Planalto. Entre os passageiros, estão 10 crianças de colo, além de dois pets. No total, a Operação Raízes do Cedro já resgatou 1.105 pessoas e 13 animais de estimação, desde o seu início em 6 de outubro.