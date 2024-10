A sede do Partido Liberal Democrata, atual governante no Japão, foi atacada por várias bombas incendiárias, neste sábado, 19, na capital do país. O homem, identificado pela polícia como Atsunobu Usuda, também bateu o carro na residência do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e foi preso. Não houve relato de feridos.