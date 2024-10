A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, chegou à Rússia nesta segunda-feira, 28, segundo a agência de notícias estatal norte-coreana. O propósito da visita não foi revelado, mas a agência de inteligência da Coreia do Sul relatou em reuniões a portas fechadas com parlamentares que a diplomata se envolveu em conversas de alto nível sobre a cooperação com os russos na guerra contra a Ucrânia.