Os primeiros componentes para a instalação do THAAD, sistema de defesa antimísseis de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos a Israel, começaram a chegar ao território israelense na segunda-feira (14), de acordo com o g1. Em comunicado oficial, o Pentágono afirmou que alguns militares americanos já estão trabalhando na montagem do equipamento, enquanto outros chegarão nos próximos dias, e que o THAAD "estará totalmente operacional em breve".