Milei: 'Adoraria colocar o último prego no caixão do kirchnerismo, com Cristina Kirchner'

Em uma entrevista ao canal de notícias TN na noite do último domingo, 20, o presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que "adoraria colocar o último prego no caixão kirchnerismo com Cristina (Kirchner) dentro." Logo depois da declaração, a ex-presidente publicou um texto em sua conta no X, antigo Twitter, com o título "Então agora quer me matar também?". Em uma publicação em suas redes sociais na segunda-feira, 21, endereçada à Cristina Kirchner, Milei voltou a atacá-la, dizendo que ela não entendeu "uma simples metáfora".