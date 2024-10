O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 1.264 para abrir crédito extraordinário de R$ 80,4 milhões, destinados às operações de resgate e ajuda humanitária no Oriente Médio. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), os recursos serão destinados ao Ministério da Defesa, para emprego no Comando da Aeronáutica.