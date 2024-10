Israel lança novos ataques aéreos contra região central de Beirute

O Exército israelense realizou novos ataques à região de Beirute, no Líbano, pouco antes da meia-noite desta quarta-feira, 2 (fim de tarde, no horário de Brasília). Os bombardeios atingiram um prédio perto do centro da capital libanesa, descrito como um centro de primeiros socorros do Hezbollah pela imprensa internacional, marcando a terceira série de ataques israelenses contra o Hezbollah em menos de 24 horas e o segundo ataque da semana próximo ao centro de Beirute.