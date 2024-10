O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, escreveu uma carta para solicitar reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que seu país tem o direito de responder aos ataques recentes de Israel "no momento apropriado". No documento, ele acusa uma violação israelense da soberania e a integridade territorial iraniana.