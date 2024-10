Furacão Milton causa destruição na Flórida, deixa 5 mortos e 3 milhões sem luz, mas perde força

O furacão Milton chegou à costa da Flórida às 20h30 (21h30 no horário de Brasília) de quarta-feira, 9, tocando o solo de Siesta Key, perto da cidade de Sarasota, com força de categoria 3 e ventos sustentados de 205 km/h, que faziam dele um furacão de grande intensidade. Na madrugada desta quinta-feira, 10, ele enfraqueceu para a categoria 1, enquanto se movia pela Flórida, mas alertas sobre o efeito devastador, incluindo inundação repentina, permaneciam ativos. Segundo as autoridades locais, 5 pessoas morreram, mas este número deve aumentar.