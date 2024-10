Exército do Líbano revida ataque de Israel pela primeira vez desde invasão

O Exército do Líbano afirmou nesta quinta, 3, que revidou fogo contra as forças israelenses após um de seus soldados ser morto em um ataque de Israel. É a primeira vez que a tropa oficial participou dos combates. Até agora, o Hezbollah, patrocinado pelo Irã, vinha combatendo Israel - e o Exército libanês deixou claro que não é parte do conflito. Em Beirute, caças israelenses conduziram vários bombardeios consecutivos, provocando uma série de explosões em áreas próximas do aeroporto.