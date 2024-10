O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiou a viagem para Berlim (Alemanha), onde teria reuniões com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, por conta do furacão Milton, afirma um comunicado da Casa Branca nesta terça-feira (8). A viagem para a Angola também foi cancelada.