Vítimas

Corpos são encontrados em inundações na Espanha, afirma líder regional

Fortes chuvas caíram nesta terça-feira em grande parte do leste e do sul do país; houve interrupção no transporte ferroviário e aéreo

29/10/2024 - 23h07min Atualizada em 30/10/2024 - 03h24min