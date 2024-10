O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, ameaçou usar armas nucleares e destruir a Coreia do Sul em caso de provocação, informou a mídia estatal nesta sexta-feira, 4. A declaração foi uma resposta ao presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que disse na terça-feira, 1º, que a Coreia do Norte entraria em colapso caso tentasse usar armas nucleares.