Biden alerta que Milton pode ser pior furacão a atingir Flórida em 100 anos

Milhões de moradores em fuga causaram engarrafamentos gigantescos nesta terça, 8, em estradas da Flórida e esgotaram as bombas de combustível a caminho de um local mais seguro, em um êxodo que pode ser um dos maiores na história do Estado antes da chegada do furacão Milton, previsto para a madrugada desta quarta-feira, 9. A tempestade cresceu e se tornou uma das mais potentes já registradas. Segundo o presidente, Joe Biden, será o "pior furacão a atingir a Flórida em 100 anos".