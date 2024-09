O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores (Sinditamaraty) está cobrando do governo federal um plano para retirar servidores brasileiros do Líbano. O país está sendo bombardeado por Israel nos últimos dias depois de o conflito no Oriente Médio escalar. Haveria nove servidores do Ministério das Relações Exteriores em Beirute e suas famílias, além de 11 pessoas contratadas localmente.