O Senado do México aprovou nesta quarta-feira, 11, os termos gerais da controversa reforma judicial proposta pelo presidente do país, Andrés Manuel López Obrador. Manifestantes chegaram a invadir o prédio da Casa Legislativa para tentar bloquear o avanço do projeto, mas o governo conseguiu os votos necessários após receber o apoio de um parlamentar da oposição.