Um míssil lançado por terroristas houthis, apoiados pelo Irã, no Iêmen, caiu em uma área aberta no centro de Israel. Os alarmes antiaéreos no aeroporto internacional Ben Gurion foram ativados neste domingo (15). Não foram relatadas vítimas ou danos significativos, mas a mídia local exibiu imagens de pessoas correndo para abrigos no aeroporto. Os terroristas reivindicaram o ataque.