A greve de pilotos da Aerolíneas Argentinas, iniciada na sexta-feira (13) e com duração de 24 horas no Aeroparque Jorge Newbery, o mais próximo do centro de Buenos Aires, perturba o tráfego aéreo argentino neste sábado (14). Segundo o jornal La Nación, 319 voos já foram cancelados, afetando diretamente 37 mil passageiros.